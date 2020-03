Café Camelot in Zutphen neemt corona-maatregelen: ziek of niet lekker? Kom dan even niet

Verbazing bij gerenom­meer­de architect: ‘Nieuwe ‘Meisjes­vak­school’ had in Zutphen al kunnen staan’

10 maart De karakteristieke boogramen, de kenmerkende zijgebouwen die iets naar voren steken en de bekende kleur van de stenen. Friso Woudstra kwam in 2016 al met een plan om de locatie waar de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen staat te vernieuwen. Nieuwbouw, in de stijl van het huidige pand. Een plan dat van tafel is geschoven. Er wordt gesproken met een andere architect.