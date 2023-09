Camera's richten op Zutphense straten: gemeente wil regelen dat het mag

Tentoon­stel­ling in Museum MORE maakt kans op prijs van 10.000 euro

De tentoonstelling Naïef Realisme, Van Rousseau tot Grandma Moses in Museum MORE in Gorssel is genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2023. Een vakjury stelde de top 10 samen, het publiek bepaalt de winnaar.