Canadese bevrijder van de Achterhoek na 75 jaar geïdentificeerd

De identiteit van een Canadese soldaat die bijna 75 jaar geleden sneuvelde tijdens de herovering van het Achterhoekse Rha op de Duitse troepen, is deze week definitief vastgesteld door het ministerie van defensie en het leger in Canada.

Het blijkt te gaan om luitenant John Gordon Kavanagh die sneuvelde bij Rha, een maand voor de definitieve bevrijding van Nederland. De grafsteen bij het naamloze graf in Steenderen waarin de soldaat ligt, wordt in het voorjaar vervangen door een steen met zijn naam.

De 23-jarige Canadees werd vermoord door de Duitsers in de avond van 5 april 1945, toen hij met zijn bataljon Rha wilde bevrijden. Zijn lichaam werd begraven in een veldgraf en zijn resten zijn in 1947 overgebracht naar de algemene begraafplaats in Steenderen, waar Kavanagh in een naamloos graf kwam te liggen.

Volledig scherm Luitenant John Gordon Kavanagh. © privébezit familie Kavanagh

An unknown soldier

Niemand wist namelijk dat de stoffelijke resten toebehoorden aan Kavanagh. Daarom kwam op zijn grafsteen te staan ‘An unknown soldier of the Second World War’. Wel werd de naam van luitenant John Gordon Kavanagh bijgezet op het herdenkingsmonument in Groesbeek, met de vermelding dat er geen graf van hem bekend was.

Dit bleef bijna 75 jaar zo, tot er in mei 2017 een rapport verscheen van onderzoekers die concludeerden dat de resten van Kavanagh lagen begraven in Steenderen. Maar volgens het Canadese Directorate of History and Heritage (Geschiedenis en Erfgoed) was er onvoldoende bewijs dat het inderdaad ging om de in 1945 gesneuvelde luitenant.

Kan niet anders

Maar de hoop werd niet opgegeven. Er volgde intensief onderzoek in onder meer lokale archieven in Steenderen, oorlogsdagboeken en registers waarin wordt beschreven hoe soldaten zijn gesneuveld. De conclusie in in november 2019: het kan niet anders dan dat het Kavanagh is die ligt begraven in het naamloze graf in Steenderen.

Deze identificatie is donderdag bevestigd door het Canadese ministerie van defensie en het leger.

De grafsteen bij het naamloze graf in Steenderen wordt in het voorjaar vervangen door een steen met daarop de naam van luitenant John Gordon Kavanagh. Deze ceremonie wordt begeleid met een dienst van de Commonwealth War Graves Commission. Onbekend is of daar ook nabestaanden van Kavanagh bij zijn.

Een precieze datum voor de ceremonie moet nog worden bepaald.