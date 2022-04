Canadese Gail eert in Vorden haar oom, oorlogspiloot Alan: ‘Zijn liefdesarmbandje lag tussen de brokstukken’

Het is een speciale middag voor de initiatiefnemers, maar ook voor Gail Turgeon. De 61-jarige Canadese is een nicht van Alan Foote, de oom die ze nooit heeft gekend. Piloot Alan vloog in zijn Lancaster-bommenwerper op 9 januari 1943 over Vorden, op weg naar Duitsland. Hij werd neergeschoten, waarna zijn machine in de lucht explodeerde. De brokstukken belandden verspreid in de weilanden bij Vorden.