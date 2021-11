CDA in Zutphen uitgekleed richting verkiezingen: ‘Zat er aan te komen dat ze zouden stoppen’

Sluis Eefde weer helemaal open na scheur in damwand: lage waterstand IJssel mogelijk boosdoener

De scheur in een van de twee doorgangen bij de sluis van Eefde is gedicht. Een week lang was de oude sluis buiten gebruik. Tot frustratie van binnenvaartschippers. Die hadden niet voor het eerst dit jaar last van vertraging op het Twentekanaal.

22 november