CDA, PvdA en Lokaal Belang zijn vóór bestemmingsplan Eerbeek

Volgens CDA-fractievoorzitter Gerrit te Bokkel zullen zijn fractie, PvdA en Lokaal Belang volgende week donderdag vóór het plan stemmen. ,,Het slot moet eindelijk maar eens van Eerbeek af. De bevolking is het wachten zo langzamerhand wel beu. Na acht jaar praten ligt er eindelijk een raamwerk waarmee we verder kunnen. Er is medewerking van de provincie en het geurbeleid en geluidbeleid zijn gecheckt en dubbel gecheckt. Het is tijd om samen aan de slag te gaan en het bestemmingsplan uit te voeren.''

Meerderheid

CDA, PvdA en Lokaal Belang bezetten in de Brummense raad 10 van de 19 zetels. Hun steun voor het bestemmingsplan zou dus een meerderheid betekenen. Ware het niet dat PvdA-raadslid Jan Alberts op 22 februari niet mag stemmen. Hij diende een zienswijze in over het bestemmingsplan. Alberts mag daarom reglementair geen stem uitbrengen en is bovendien uitgesloten van de beraadslagingen. Alberts: ,,Ik woon dichtbij papierfabriek Mayr Melnhof, had enkele vragen naar aanleiding van het bestemmingsplan en diende een zienswijze in. Dat verandert mijn positie binnen onze fractie en sluit mij uit van stemming.''