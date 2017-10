CDA wil gratis wifi in Zutphen

De gemeente Zutphen zou een aanvraag voor Europese subsidie moeten doen om gratis toegankelijke wifinetwerken in de gemeente mee aan te leggen, vindt het CDA.

De fractie noemt toegang tot internet een basisbehoefte en wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die laten zien dat vorig jaar 6,6 procent van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet had. In Zutphen zouden dat omgerekend ruim 3.000 inwoners zijn, rekent het CDA voor. Die groep kan bediend worden als er gratis netwerken in de gemeente worden aangelegd.

Aantrekkelijkheid

Bovendien wordt de stad er weer iets aantrekkelijker voor bezoekers door, denkt CDA-fractievoorzitter Hein Brunsveld. ,,Het is weliswaar allemaal wat makkelijker geworden sinds het afschaffen van de extra kosten voor dataroaming in het buitenland, maar toch denken wij dat het goed zou zijn om Zutphen aan te melden voor projecten. Het fonds is er nu eenmaal, dus waarom daar geen gebruik van maken?”

WiFi4EU-plan

Brunsveld doelt daarmee op het onlangs door het Europees Parlement goedgekeurde WiFi4EU-plan. Daarmee is 120 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de aanschaf van apparatuur voor lokale wifinetwerken in publieke ruimten. Om voor Europese financiering in aanmerking te komen moet zo’n netwerk gratis toegankelijk zijn en zonder reclame en verkoop van gebruiksgegevens.