Cel voor bejaarde zussen die slachtoffer van hun pedofiele broer wilden omkopen

Verhoging van schoor­steen Zutphense slibverwer­ker om stank te stoppen een stap dichterbij

20 november Het Zutphense slibverwerkingsbedrijf GMB vlak langs het Twentekanaal en de IJssel is een stapje dichterbij om de 85 meter hoge schoorsteen nog eens 40 meter te verhogen om de penetrante stank te stoppen. Het college heeft een positief advies gegeven. Maar daarmee is de kogel nog niet door de kerk. ,,Als alles meezit kunnen we in mei pas echt aan de slag.’’