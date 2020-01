Cellist Jeroen den Herder is toe aan een leven na het Ruysdael Kwartet

Wie waren die omgekomen joden uit Lochem die nu een herden­kings­steen krijgen?

11:49 Slechts negen maanden was Emanuel Roozendaal toen hij in 1942 om het leven werd gebracht in concentratiekamp Auschwitz. De Lochemse baby is het jongste slachtoffer uit Lochem van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In maart krijgt de baby een herdenkingssteen. Pal voor het huis waarin hij tot 1942 woonde.