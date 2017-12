Celstraf voor man die agent in wurggreep nam in Zutphen

De rechtbank Overijssel deed donderdag uitspraak. Het incident gebeurde in de nacht van 20 op 21 mei. Agenten grepen in bij wat op een opstootje leek op de Zaadmarkt. Toen politiemensen daarbij een 24-jarige Zutphenaar wilden aanhouden, bemoeide de 23-jarige D.W. zich met de kwestie. Hij greep de agent van achter, sloeg zijn arm om de nek van de agent en trok hem achterover. Die raakte daardoor gewond en verloor bijna het bewustzijn.

Mishandeling

Handboeien

De 24-jarige Zutphenaar S.M is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een dag cel en 80 uur werkstraf voor het mishandelen van een politieagente en het vernielen van zijn handboeien. De man duwde een agent met kracht tegen een stalen hekwerk. Daarna sloeg hij op de vlucht terwijl hij zijn handboeien nog om had. Die handboeien liet hij later doorslijpen en gooide hij in de IJssel. De man moet ook een schadevergoeding betalen van 275 euro aan de agente.