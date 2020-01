Celstraf voor man uit Zutphen na pinnen met ‘gekregen’ gestolen pinpassen

De rechtbank in Arnhem legde hem een gevangenisstraf op van acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk plus een behandeling om van zijn drugsverslaving af te komen.

Er is te weinig bewijs dat de man de bankpassen zelf heeft gestolen. Wel pinde hij al enkele uren na een inbraak in Zutphen afgelopen augustus met een buitgemaakte bankpas in Deventer.

Negen dagen later wist hij contactloos te pinnen met een bankpas die nog geen dag eerder bij een andere inbraak in zijn woonplaats was gestolen. En begin september pinde hij met een bankpas van iemand die niet lang daarvoor aangifte had gedaan van diefstal van zijn portemonnee in een winkel.

Opbrengst delen

De man zei op de zitting twee weken geleden dat hij de bankpassen steeds had gekregen op straat. Anderen die net als hij verslaafd waren aan drugs durfden er volgens hem niet zelf mee te betalen. Ze lieten het aan hem op voorwaarde dat de opbrengst gedeeld zou worden, zei hij.

De man is verder veroordeeld voor het stelen van een auto waarvan de sleutel bij de eerste inbraak werd meegenomen. Ook die sleutel had hij op straat gekregen, zei hij. Verder nam hij een lokfiets mee.

Strafblad