Celstraffen en vrijspraken voor ‘14 geldezels uit het oosten’

Een geldezel of katvanger is iemand die zijn of haar bankpas of bankrekening ter beschikking stelt aan criminelen. In dit geval werden de rekeningen gebruikt om geld ‘te vangen’ van gedupeerden van whatsappfraude. Een van de gedupeerden is Wim Lenderink uit Twello. Zijn zoon appte hem dat hij dringend geld nodig had. Zijn telefoon was in de wasmachine beland en hij had geld nodig voor een nieuwe.