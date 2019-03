Celstraffen geëist tegen fraudeurs Sprinkhanenbende: ‘miljoenen nooit gebruikt waarvoor ze bedoeld waren’

De verdachten runden een verkooporganisatie, zei de officier. Daarbij was het doel zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld op te halen. Het ingelegde geld is echter nooit gebruikt waarvoor het volgens de brochures en documenten van beide bedrijven bedoeld was: in plaats van naar vastgoed (Noordenwind) en windmolens (Hollandsche Wind), vloeiden honderdduizenden euro's naar de privérekeningen van de verdachten. ‘Mensen uitbuiten, het lekkerste wat er is’, appte S. naar een andere verdachte.



Vandaag was de derde dag in het megaproces tegen leden van de Gelderse Sprinkhanenbende. Dat netwerk opereert al jarenlang in wisselende samenstelling door van het ene naar het andere bedrijf te hoppen, en ondertussen nietsvermoedende beleggers kaal te vreten. De rechtbank begon vandaag met de verhalen van die gedupeerden; drie hadden de moed bijeen geraapt om de zitting bij te wonen en hun zegje te doen. De aanwezige benadeelden zeiden te hopen hun geld ooit terug te zien, en dat de verdachten gestraft worden.