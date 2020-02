Centrumbewoner en horeca-ondernemer Menkveld pleit voor livemuziek tijdens kermis in Zutphen

Hausse aan hotels in Hanzeste­den Deventer en Zutphen: 'Inhaalslag hard nodig’

2 februari In rap tempo worden er hotels bijgebouwd in Deventer en Zutphen. Waarom zijn al die hotels nodig en wie gaan er slapen op de extra bedden? ,,Tien jaar geleden stelde het hier qua hotels nog nauwelijks wat voor. Dat is nu anders.”