Chauffeur (22) uit Vaassen moet voorkomen voor dodelijk ‘containerongeluk’ in Zutphen

Nick en Grietje werden levenloos geboren. Moeder Janet uit Zutphen kan ze nu eindelijk inschrij­ven bij de gemeente

12:01 Voor Janet Molewijk is het bijzondere week. Vandaag (woensdag) is het precies zestien jaar geleden dat haar zoon Nick levenloos ter aarde kwam. In de gemeentelijke basisadministratie van Zutphen komt hij niet voor. Nog niet. Want ze hoopt hem én haar op 6 juni 2006 eveneens levenloos geboren dochter Grietje later deze week met terugwerkende kracht in te laten schrijven.