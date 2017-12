Chinezen opgepakt bij wietplantage in Zutphense woning

Bouw alginaatfabriek in Zutphen van start

11:09 Waterschap Rijn en IJssel is aan de Oostzeestraat in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor de productie van de nieuwe grondstof NEO-alginaat. Die grondstof wordt gewonnen uit gezuiverd afvalwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina in Borculo en Lochem en kent toepassingen in onder anderen de land- en tuinbouw en betonindustrie.