Chris Scholten (18) heeft een groot Go Ahead-hart, maar juicht nu voor de steun van fans ADO Den Haag

CHECK JOUW PLAATS KAART | Besmettin­gen in Hardenberg fors gestegen, nul positieve tests in Oldebroek

19 oktober Het landelijke dagrecord van gisteren (8184) is vandaag niet gebroken. In het afgelopen etmaal werden er 8015 nieuwe coronabesmettingen in Nederland gemeld. Het aantal coronabesmettingen in Staphorst neemt wederom toe. Vandaag werden daar 15 bevestigde besmettingen gemeld. Ook in Hardenberg (37) en in Bronckhorst (29) zijn veel meer besmettingen gemeld.