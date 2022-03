Commotie in Zutphen over verkiezingsuitslag: Burgerbelang wil hertelling

Deze palen moeten het huis van Daan en Hetty in Leuvenheim beschermen tegen tollende auto's

Ruim een half jaar geleden boorde een auto zich in de zijgevel van de woning van Daan en Hetty Baarslag aan de N348 in Leuvenheim. Om een nieuw debacle te voorkomen, zijn gisteren langs het huis een stuk of twintig blauwe stalen palen geplaatst. Nu kunnen ze eindelijk weer rustig slapen.

16 maart