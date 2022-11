Concert voor gedetineerden op NPO Radio 5. Frans Duijts zingt winnend gedicht

Zwaar ongeval trof deze horecaman­nen uit Zutphen, nu houdt Walid zielsveel van zijn ‘nieuwe’ Henk

Ze leefden in de schaduw. Als mannen die geen homo’s mochten zijn. Vanwege het geloof, de wet of hun ouders. Totdat ze elkaar vonden. Net toen ze het leven wilden vieren met de opening van hun eigen restaurant, bracht een zwaar ongeluk bijna alles tot stilstand. Henk Fioole en Walid Beggani uit Zutphen kropen door het oog van de naald. Het bracht hen dichter bij elkaar. Een verhaal over liefde en diepe dalen.

6 november