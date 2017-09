Containeroverslag Industriehaven niet realistisch

Er komt vrijwel zeker geen containeroverslag in de Industriehaven op bedrijventerrein de Mars in Zutphen. Zo’n containerterminal is namelijk onder de huidige omstandigheden op geen enkele manier winstgevend te maken, concludeert student aan de Technische Universiteit (TU) Delft Rolf Ziel in zijn afstudeerscriptie.

Alleen als de overheid flink subsidieert zou een terminal in de Industriehaven financieel levensvatbaar zijn, maar het college in Zutphen liet voorafgaand aan het onderzoek al weten dat daar geen geld voor is.

Rendabel?

Het onderzoek is een uitvloeisel van een initiatiefvoorstel van PvdA, GroenLinks en Lijst van Vliet dat vorig jaar unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. De gemeente stelde 5000 euro beschikbaar voor het onderzoek. Verschillende partijen vermoedden dat goederen- en containeroverslag in de Industriehaven rendabel zou kunnen zijn en voor werkgelegenheid kan zorgen. Dat blijkt niet het geval te zijn, vooral omdat er simpelweg te weinig vracht wordt vervoerd in de regio.

Nee.

Binnen Zutphen zelf vond Ziel geen enkele potentiële klant voor containervervoer via het Twentekanaal richting Lochem en Twente. In de regio Apeldoorn, Deventer en Lochem is wel een potentieel van maximaal 31.000 containers per jaar, vooral vanuit Apeldoorn. Vanwege de concurrentie van containervervoer over de weg zijn de potentiële winstmarges echter smal, terwijl er wel aanzienlijke investeringen zouden moeten worden gedaan om de Industriehaven geschikt te maken. Ziel verwacht dat er maar een heel klein percentage van de totale hoeveelheid containervervoer naar de Industriehaven kan worden gelokt vanwege de hoge kosten van wegvervoer tussen Apeldoorn en Zutphen. Om break-even te draaien in de Industriehaven zouden 16.000 containers per jaar de haven moeten passeren. Onder de huidige en de verwachte economische omstandigheden vond Ziel daarom geen enkele levensvatbare variant van containeroverslag op de Mars.

Toch mogelijkheden