Cornielje waarschuwt Zutphense politici voor criminelen in lokaal bestuur

Voskamp stopt noodgedwongen met winkel en markthandel

15 november De winkel van Voskamp dierbenodigdheden aan de Runneboom in Warnsveld is definitief gesloten en de vier vennoten in de vof Voskamp-Donderwinkel zijn persoonlijk failliet. Eerder was al het faillissement over de vof uitgesproken. De gedupeerde vennoten zijn Voskamp senior en Voskamp junior en hun vrouwen.