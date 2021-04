Corona-uitbraak op basisschool Zutphen, 380 leerlingen hele week thuis

Een zieke moeder, corona en liefdesver­driet, volleybal­ler Auke (25) dacht aan stoppen, maar houdt stand

10 april Het was ergens in februari toen Auke van de Kamp (25) in een koude sporthal in Groningen ineens over zijn toekomst nadacht. De geblesseerde volleyballer uit Zutphen, die bij Lycurgus speelt, wist niet meer wat zijn doel was en twijfelde of hij nog verder wilde als sporter. ,,Dat had ik nog nooit gehad.”