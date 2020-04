Corona-update | Drie doden in verpleeghuis Meppel, bungalowketen dreigt kopje onder te gaan en run op uitvaartkisten

VIDEODe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: het verhaal van de 99-jarige Herman uit Zutphen die zijn verjaardag volgende week gedwongen op een andere manier moet vieren. Daarnaast werden meerdere jongeren bekeurd in Dedemsvaart vanwege het negeren van het samenscholingsverbod. Tot slot werd SC Genemuiden getroffen door het overlijden van een clubicoon.

• In totaal zijn al 1339 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• In het afgelopen etmaal werden 166 overlijdens als gevolg van corona gemeld.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Verpleeghuis in rouw

Drie bewoners van verpleeghuis Kaailanden in Meppel zijn overleden aan het virus, zo werd vandaag bekend. Daarnaast zijn in de zorginstelling meerdere besmettingen vastgesteld, waaronder bij het personeel. Bij verpleeghuizen in Apeldoorn, Heerde en Hasselt overleden de afgelopen periode ook al meerdere bewoners.

Honderd kaarsjes

Herman de Grijff uit Zutphen wordt volgende week honderd jaar. De 99-jarige wil zijn verjaardag vieren, maar kan dat vanwege de coronamaatregelen niet doen zoals hij in gedachten had. Hij wilde namelijk een zaaltje afhuren. De oplossing: zijn zoon Martin heeft een Facebookpagina gemaakt, waar mensen hun felicitaties en berichten kwijt kunnen voor de aanstaande eeuwling. De pagina heet ‘Opa de Grijff’. Kaarten en eventuele cadeautjes kunnen mensen afgeven in de juwelierszaak van Martin de Grijff.

Voortbestaan Molecaten op het spel

Bungalowketen Molecaten dreigt kopje onder te gaan in de coronacrisis. De eigenaar van de bungalowketen uit Hattem, die ook hoofdsponsor is van PEC Zwolle, schreef een brandbrief. ,,Praat met ons en kom alstublieft met snelle en kordate steunmaatregelen.” PEC Zwolle zette scout Albert van der Haar voorlopig in de wachtkamer in afwachting van de financiële gevolgen van de crisis voor de club.

Koninklijk telefoontje in Rijssen

Koning Willem-Alexander belde vandaag met zorginstelling De Hage in Rijssen. Hij sprak met twee medewerkers en een bewoner. Vorige week was Willem-Alexander ook al begaan met Oost-Nederland. Hij bracht toen een verrassingsbezoek aan ziekenhuis Isala in Zwolle.

Hans Carras uit Apeldoorn heeft een vitaal beroep: hij is ambulancechauffeur. Wat hij van de komende dagen verwacht? ,,Ik weet het echt niet. De echte piek moet nog komen, dat zegt iedereen. Wij van de ambulancediensten hebben flink opgeschaald en zekerheden ingebouwd‘’, aldus de ambulancechauffeur.

In Dedemsvaart zijn zo’n tien jongeren getrakteerd op een bekeuring. Ze hielden zich niet aan het samenscholingsverbod. ,,Jeugd lijkt de ernst er toch niet van in te zien. Allen hebben hiervoor een bekeuring gekregen. Helaas moeten overgaan tot zulke maatregelen’’, aldus de wijkagent.

Clubicoon SC Genemuiden geveld door corona

SC Genemuiden is in rouw vanwege het overlijden van Berend Eenkhoorn. Het clubicoon overleed op 80-jarige leeftijd aan het coronavirus. Eenkhoorn was onder andere bestuurslid, leider bij het eerste elftal en een trouw supporter. Ook was hij lid van verdienste van de voetbalclub.

Hamsteren

Vanwege de vele overlijdens zijn uitvaartondernemingen kisten aan het hamsteren, zo merkt uitvaartkistenmaker DZU uit Apeldoorn. ,,We merken dat sommige klanten in paniek raken omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten’’, zegt relatiemanager Ans Brands. ,,Ze kunnen niet het risico lopen dat ze voor een uitvaart geen kist beschikbaar hebben.’’

De coronacrisis leidde vandaag tot nog meer faillissementen en afzeggingen. Zo werd bekend dat de triatlon in Holten niet doorgaat. Het is voor het eerst dat er een streep gaat door het sportspektakel. Daarnaast is een uitjesaanbieder uit Deventer failliet.