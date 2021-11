Corona zit Be Quick weer dwars, duel bij ASC’62 gaat niet door: ‘Stoppen beste oplossing’

Be Quick heeft meerdere positieve besmettingen binnen de selectie en daar bovenop nog een aantal spelers met klachten die duiden op het virus. ,,Dit heeft geen zin’’, aldus Jeroen Bloemenkamp, voorzitter van Be Quick. ,,Afgelopen zaterdag tegen Sparta Enschede hadden we nog net voldoende mensen om te voetballen. Het tweede elftal was toen nog vrij. Nu zijn er nog wat meer spelers met klachten bijgekomen en dat vangen we op een midweekse avond niet meer op. Hoe sneu ook voor ASC, we hebben de KNVB verzocht om de wedstrijd te annuleren.’’

Winterstop

De preses wijst behalve op de talloze afgelastingen in het regionale amateurvoetbal in de afgelopen periode, ook op de vele reisbewegingen van de clubs. ,,Gevaccineerd, ongevaccineerd. Alles stapt bij elkaar in de auto, mondkapjes op, op weg naar een uitwedstrijd. Zaterdag bij Sparta bleek er ook al een speler positief, maar die was niet op de hoogte. Het is gewoon bijna niet te voorkomen. Nee, die speler van Sparta is voor ons niet de reden van de huidige uitbraak. Binnen onze club zijn er al meer elftallen waarin spelers klachten hebben. En zo zijn er veel meer clubs. Met de huidige maatregelen is corona echt niet opeens weg over drie weken. Hoe vervelend ook, stoppen is volgens mij het beste nu en dan na de winterstop weer gaan voetballen.’’