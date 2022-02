Creatief tussenjaar Eligant Extra moet stap in Zutphen stap naar middelbare school makkelijker maken

Huizen bouwen op landgoed Hackfort? ‘Dit druist tegen alles in waar Natuurmonu­men­ten voor staat’

Natuurmonumenten krijgt kritiek uit eigen hoek op op het plan voor de bouw van huizen op landgoed Hackfort bij Vorden. Zutphenaar Henk Rampen (76), die jarenlang regiohoofd was van de natuurbeschermingsorganisatie, vindt dat zijn voormalige werkgever doorslaat in commercieel denken. ,,Dit plan is onwenselijk.”

