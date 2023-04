Daar waar Pier Eringa verschijnt, gebeurt iets: ‘Als je niet oppast blaast hij je omver’

Conflict rondom gebruik schoolge­bouw in Epse loopt op: ‘Dan vertrekt het kinderdag­ver­blijf uit dit dorp’

Verdwijnt het enige kinderdagverblijf uit het dorp Epse? Het is het zwartste scenario in een oplopend conflict tussen de gemeente Lochem en kinderopvangorganisatie Partou, nu kinderdagverblijf Het Boshoekje uit een schoolgebouw dreigt te worden gedrukt. ,,Volgens de gemeente zijn onze activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. Maar we zitten hier al 25 jaar.”