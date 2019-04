Daders steekincident spoorloos: ‘Dit is helemaal niks voor Zutphen’

Ondernemer Richard Staal van croissanterie De France in de binnenstad van Zutphen schrikt zich maandag aan het eind van de middag rot. Rond kwart over vijf strompelt een 18-jarige jongen uit Tilburg met zijn vriendin zijn zaak binnen. Hij is bebloed. Zij schreeuwt het uit. ,,Hij is geslagen met een gun!”, gilt het meisje.