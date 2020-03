Dag 1 van de massa-sluiting in Zutphen: ‘Het is net of het vakantie is, maar dat is het niet’

De HEMA is normaal gesproken een plek waar het meteen druk is. Maar nu zijn de stoelen buiten weg en het restaurant is dicht. In de winkel is nog amper klandizie. Afdelingschef Albert van Ewijk haalt zijn schouders op. ,,Ja het is rustig, het is net of het vakantie is, maar dat is het niet.” Ze maken nu gebruik van de gelegenheid om de vloeren en het hele horeca stuk maar eens goed schoon te maken. Alles wordt sowieso veel vaker gepoetst, de kassa's bij iedere wisseling en ook de pinautomaten.