Dakloos WALHALLAb zoekt nieuw onderkomen

Risico

Mout: ,,We wisten altijd dat we risico liepen op deze locatie en je zult ons dan ook niet horen mopperen. De gemeente denkt bovendien ontzettend fijn mee.” Een nieuw onderkomen is nog niet gevonden, meldt Mout, al lopen er onderhandelingen met verschillende partijen. ,,Maar dat is nog lastig. Er staat weliswaar veel leeg, maar veel eigenaren hopen nog altijd op een grote partij met veel geld en dat zijn wij natuurlijk niet.”

Of WALHALLAb dus in Zutphen door kan blijven gaan, blijft voorlopig nog de vraag. Mout: ,,Als het in Zutphen niet lukt moeten we verder kijken, maar dat zou wel erg jammer zijn. Een beetje bitter ook, omdat er veel belangstelling is en we op het punt stonden het concept in andere plaatsen uit te gaan rollen. We horen bovendien steeds dat er voor jongeren verder niks te doen is in Zutphen.”