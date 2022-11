Daniëlle ontwerpt bijzondere Zutphense uitvaartkist: ‘Stiekem een eerbetoon aan mijn vader’

Haar vader leeft nog. Maar hij lijdt wel aan de ziekte van Parkinson. ,,Pa kan niet meer zelfstandig op pad’’, zegt Daniëlle, die in haar eentje DSuitvaartbegeleiding runt. ,,Als hij een dagje uit wil, ga ik met hem mee. Of m’n zus. En steeds als we dan Zutphen weer naderen, verzucht hij: ‘Pas als ik de IJssel ruik en de torens zie, kom ik tot rust en voel ik me weer thuis’. Want hij is een echte Zutphenees, hè. Kan die stad niet missen.’’