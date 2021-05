Dankzij docente steekt Frans Duijts Zutphense scholieren een hart onder de riem in speciaal livestream-concert

Video Histori­sche acteurs op hun knieën in Barchem voor Sint Corona: ‘We vragen om genade voor de mensheid’

14 mei Op deze 14e mei, de naamdag van de heilige Sint Corona, grijpen historische re-enactment acteurs in heel Europa hun kans om in middeleeuws ornaat op bedevaart te gaan naar een heilige plaats. Zo ook op de Lochemse Berg, waar het vandaag was alsof een tijdmachine twee middeleeuwse pelgrims had gedropt. Verbaasd keken fietsers en skeeleraars om naar het kleurrijke tweetal op bedevaartstocht.