De angst zit er flink in bij hondenuitlaters in Warnsveld: ‘Een doodenge gedachte, giftige gehaktballen’

Zutphens café Camelot weekend dicht vanwege coronabe­smet­ting: ‘Het kan bij elk bedrijf gebeuren’

16 oktober Café Camelot in Zutphen houdt komend weekend de deuren gesloten vanwege een coronabesmetting. Afgelopen zondag is iemand in het café geweest die later corona bleek te hebben. Deze persoon was volgens eigenaar Remy Koppel twee keer gevaccineerd en werkt in de zorg.