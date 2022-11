De Bubbeltroubadours brengen Ode aan Boudewijn de Groot in Zutphen

Liveblog Sc. Overwete­ring wint in Wijhe, VEVO pakt op de valreep een punt en SV Urk krijgt nieuwe dreun

Als er één club is die snakt naar de winterstop, dan is dat SV Urk. De ploeg van Gert-Jan Karsten begon weliswaar uitstekend aan het thuisduel met GVVV, maar bleef voor alweer de negende keer dit seizoen met lege handen achter. In dezelfde Derde divisie wist Staphorst eveneens niet te imponeren en boekte DVS’33 een overtuigende zege op Barendrecht.

12 november