De Graafschap-trainer draagt zege op aan verongelukte Gerben uit Zutphen

Watervol­ley­bal slaat enorm tijdens Oranje­feest in Empe

13:53 Met het invoeren van een nieuw programma-onderdeel tijdens een dorpsfeest is het altijd maar afwachten of dit aanslaat. De organisatie van het Oranjefeest in Empe zag zaterdag tot haar grote genoegen dat nieuwkomer watervolleybal een schot in de roos was.