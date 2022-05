De Hoven behoudt basisschool, ministerie akkoord met overname: ‘Nu richten op nieuwe schooljaar’

Verkoop Gorsselse miljoenen­vil­la van gevallen kantorenko­ning ‘in het najaar rond’

De verkoop van de villa van de gevallen onroerendgoedmagnaat en voormalige kantorenkoning Ger Visser in Gorssel is in volle voorbereiding en ‘gaat gewoon door’. Dat zegt curator Eric Looijen. De woning maakt deel uit van de afwikkeling in het faillissement van Visser en zijn Deventer kantorenfirma Eurocommerce.

