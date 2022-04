De Hoven is start en finish van nieuwe fietsroute door IJsselvallei

Inhaalvoetbal Deventer/Zutphen AZC op titelkoers na simpele zege, Brummen snoept sterk Robur verrassend punt af

In de strijd om de titel in 3D hielp Brummen AZC een handje door Robur et Velocitas een punt af te snoepen. Vierdeklasser Lettele kreeg hulp van Haarle. Terwijl het zelf met 2-0 won bij concurrent SV Zwolle, versloeg Haarle op eigen veld Hoonhorst (2-1).

22 april