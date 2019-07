De magische grens van 40 graden Celsius komt vandaag in zicht

Nadat Warnsveld gisteren na 74 jaar en 11 maanden het Nederlandse hitterecord van 38,6 graden kwijtraakte, is het vandaag vooral de vraag of ergens in Nederland de 40 graden Celsius wordt gehaald. Weerplaza verwacht namelijk dat die magische grens in zicht komt.

Sterker nog, de weerdeskundigen achten het zelfs mogelijk dat zeer lokaal het kwik oploopt tot 41 graden. De kans dat dit in het oosten van het land gebeurt is dan weer niet zo groot, want opnieuw lijken de temperaturen in Brabant het hoogst op te lopen. Voor grote delen van Overijssel en Gelderland worden maximum-temperaturen voorspeld tussen de 37 en 39 graden Celsius.

Nieuw hitterecord

Mocht het daadwerkelijk ergens 41 graden worden, dan is dat waarschijnlijk in het oosten van Noord-Brabant, denkt Weerplaza, al is het ook mogelijk dat het in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt. Dus bestaat er een kans dat het nieuwe hitterecord, dat uiteindelijk naar met 39,3 graden in handen kwam van Eindhoven, vandaag opnieuw gebroken wordt.

Absurd

Weerplaza noemt een temperatuur van 40 graden of hoger in een land als Nederland ‘volstrekt uniek, maar tegelijkertijd ook absurd’.

De hitte van deze week leidt morgen tot officieel de 27ste landelijke hittegolf sinds 1901. Het zuidoosten van het land belandt vermoedelijk tussen 10 en 11 uur in de tweede hittegolf van dit jaar, zodra het daar 30 graden wordt.

Tropennacht

Het koelt deze week in de avonduren ook maar matig af. Op enkele plaatsen in het land werd het afgelopen nacht niet kouder dan 20 graden. Daarmee was het de tweede regionale tropennacht op rij. Komende nacht komt de temperatuur in nagenoeg het hele land niet onder 20 graden. Er worden minima verwacht van 20-24 graden. Dan staan de absolute minimumtemperatuur-warmterecords zelfs op het spel.