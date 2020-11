De natuur bij het Bocheler in Warnsveld wordt in oude glorie hersteld: ‘Misschien dat we nog eens een haas zien rennen’

Zutphen zet gezin uit illegale woning, maar strijkt alsnog met de hand over het hart

17 november Een gezin met een kind van 11 jaar dat dakloos dreigde te worden, krijgt alsnog van de grootste woningcorporatie in Zutphen het eerste huis dat nu in de gemeente vrijkomt. Na vragen van de Stentor over de kwestie heeft wethouder Mathijs ten Broeke zijn ‘macht’ ingezet om dit te regelen.