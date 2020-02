De patrijs keert terug in de Achterhoek, dankzij de inspanning van honderden boeren

Met succes, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de agrarische collectieven Rivierenland en VALA (Achterhoek). ,,In Vorden en omgeving hadden we in 2018 nog tien broedparen, in 2019 waren dat er veertien’’, vertelt Wilfried Klein Gunnewiek van het agrarisch collectief VALA. ,,Dat is toch een toename van 40 procent.’’