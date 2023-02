De Russische Zoia (44): ‘Schuld en verdriet, die combinatie. Zo zit ik hier voor jou’

Verkie­zings­cam­pag­ne nog pril, nu al berisping in Lochem om spandoeken die verkeerd hangen

Spandoeken, borden, posters, het zijn de gebruikelijke middelen in verkiezingscampagnes. Met de Statenverkiezingen op woensdag 15 maart in aantocht verschijnt die partijpropaganda nu weer in het straatbeeld. In Lochem is het al zover: de eerste spandoeken die verkeerd hangen moeten verplaatst of verwijderd worden.