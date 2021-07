De Schupstoel in Zutphen gaat definitief op de schop, Wilhelminafontein komt er niet op

Net geplaatste bloembak­ken vernield in Brummen: ‘Best veel mensen zijn er kwaad over’

9 juli Ze staan er pas een paar weken, maar nu al zijn de twaalf bloembakken in Brummen vernield. Van de fleurige bos is maar weinig meer over. Wat overblijft zijn platgedrukte takken en uitgetrokken bloemstengels. De dorpsraad van Brummen is teleurgesteld. ,,Heel frustrerend. Er gaat veel tijd in zitten en dan gebeurt dit.”