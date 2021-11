Deel van de verdwenen duizenden stripboeken van Zebs overleden vader uit Zutphen vader boven water

videoVan Suske en Wiske’s tot Dommels en Tom Poesen. De stripboekenverzameling van de vader van Zeb Olden was immens. Negen jaar na het overlijden van vader Erik kwam Zeb (30) erachter dat een groot deel van de dierbare verzameling was verdwenen. Dankzij zijn verhaal in de Stentor is een klein deel weer boven water. ,,De kans is heel klein dat de rest terugkomt.’’