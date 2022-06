Deel van Zutphen gaat op de schop voor nieuwe gasleidingen: ‘Weinig overlast voor verkeer’

De Schupstoel in Zutphen is na ingreep meer dan een veredelde fietsen­stal­ling: ‘Een plein met allure’

De Schupstoel. Jarenlang een pleintje in de Zutphense binnenstad dat vooral werd gebruikt om je fiets kwijt te raken. Daar moest verandering in komen, vond de gemeente. Daarom is veel geld gestoken in een opknapbeurt. Zaterdag vond de opening plaats. ,,Dit is de eerste plek die we actief vergroenen.”

19 juni