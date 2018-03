De belangengroep strijdt al veertien jaar lang voor het ondergronds aanbrengen van de drie kilometer lange hoogspanningslijn door Zutphen en Warnsveld. Omwonenden riepen de gemeente medio februari in een brandbrief op om 'met spoed een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren' naar verkabeling. Zij zijn ongerust en bezorgd vanwege de gezondheidsrisico's die aan een bovengrondse hoogspanningslijn kleven. Zo is er een verhoogd risico op kinderleukemie.

Nieuwe wet

,,De brandbrief van omwonenden is voor ons een van de redenen om de motie in te dienen'', zegt D66-lijsttrekker Ingrid Timmer. ,,Wij hebben duurzaamheid hoog in ons vaandel en zijn ons bewust van de gezondheidsrisico's van bovengrondse hoogspanningskabels. Maar ook de nieuwe wet Energie Transitie was een aanleiding voor de motie. Die wet biedt meer ruimte voor verkabeling.''