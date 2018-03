Het aantal locaties is met circa twintig procent gegroeid. Vorig jaar waren in 67 'huiskamers' allerlei optredens te zien van musici, dichters, dansers en podiumdieren van ander pluimage. Zondag kunnen bezoekers langs tachtig podia struinen. In totaal staan er 238 optredens gepland.

,,Bovendien is de spreiding bijna optimaal'', zegt Van der Meulen. ,,Alle Zutphense wijken doen mee aan het festival en in elke wijk zijn minimaal vijf locaties met optredens.'' Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee is een nieuwe Gluren bij de Buren-locatie. De festivalorganisatie sloeg daarvoor de handen ineen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Talenten

In het azc zullen vluchtelingen hun talenten laten zien en horen in de WereldMuzeband. Van der Meulen: ,,Het asielzoekerscentrum is de enige locatie waarvoor bezoekers zich apart moeten aanmelden. Dat heeft te maken met de regelgeving die nou eenmaal wordt gehanteerd in een azc.''