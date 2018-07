‘Dertig centimeter te hoge kast kost Zutphen een ton’

Hoff vindt dat een onzinnig plan, omdat het slechts gaat om dertig centimeter en drie bezwaren. ,,De mensen hebben natuurlijk groot gelijk, dat ze hun bezwaar hebben ingediend, maar ik vind dat er discussie in de raad moet worden gevoerd over de kosten. Die staan volgens mij in geen verhouding tot het juridisch gelijk van deze omwonenden. Het verplaatsen gaat waarschijnlijk meer dan een ton kosten’’, aldus Hoff.

Drie bezwaren

Hoff snapt goed dat de omwonenden bezwaar hebben ingediend, maar hij is het er niet mee eens. ,,Het gaat om drie bezwaren van mensen die, als ze op de zolder van hun huis staan, er tegenaan kijken. Dat weegt volgens mij niet op tegen de te maken kosten. De huidige kast is 120 centimeter te hoog, maar de vorige was negentig centimeter te hoog en dat is jaren gedoogd. Het gaat dus in feite maar om dertig centimeter verhoging. Maar omdat de gemeente geen vergunning had voor het plaatsen van de huidige kast, werden de omwonenden in het gelijk gesteld.’’