Deuren hotel-restaurant in centrum Zutphen gaan na acht jaar eindelijk open: ‘nu echt’

Gelderse limoncello­ma­kers broeden op nieuwe fruitlikeu­ren

8 augustus De in 2016 begonnen limoncellomakers Peter Romeijnders en Rutger Wolters uit Zutphen en Epse gooien hoge ogen met hun likeur bij internationale wedstrijden. Maar de echte uitdaging is het aan de man brengen van hun drank. ,,We horen te vaak: waarom moet ik nóg een limoncello in mijn assortiment opnemen?’’ Ze onderzoeken nu het maken van fruitlikeuren die nog onbekend zijn.