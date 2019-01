Deuren zorgappartementen Zutphens Hagepoortplein gaan 'pas in 2020 open’

Volgens Wolters kan Blueprint Group nog niet aan de slag aan het Hagepoortplein omdat de omgevingsvergunning nog niet rond is. ,,De gesprekken daarover met de gemeente Zutphen zitten in de afrondende fase. We zijn bezig met het zetten van de laatste punten en komma's. Onze plannen met het pand zijn niet gewijzigd. De gesprekken met de gemeente verlopen goed, maar het proces duurt alleen iets langer dan we hadden gedacht.’’ Wolters verwacht dat het licht voor de zorgappartementen in elk geval voor de komende zomer op groen gaat. ,,We denken dat we deuren van de appartementen in 2020 open kunnen gooien.’’