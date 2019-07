Deventenaar (33) langer vast voor brute woningoverval in Zutphen

Op 8 juli vorig jaar drongen twee mannen met bivakmutsen en in zwarte kleding de woning aan de Berkenlaan binnen, ’s avonds om een uur of negen. Daar waren de zeventigjarige bewoner en zijn echtgenote aanwezig. De overvallers sloegen de man en riepen: ‘geld, geld., dit is een overval’. De man verzette zich hevig en in de worsteling die ontstond is er op de bewoner geschoten. Die raakte zwaargewond door een kogel in zijn rug. Volgens een medewerker van slachtofferhulp komt het niet meer goed met hem: opereren zou niet mogelijk zijn, de man is voor de rest van zijn leven gehandicapt.