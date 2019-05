Deventenaar ontkent betrokkenheid bij neerschieten 70-jarige man in Zutphen, maar blijft in de cel

Festivals hebben geen plezier in lachgas: wie ermee wordt betrapt kan meteen zijn biezen pakken

11:39 Lachgas is legaal, maar op feesten en festivals is de verkoop en het gebruik van de populaire partydrug verboden. Op de Zwarte Cross bijvoorbeeld, één van de grootste festivals in Oost-Nederland, wordt er komende zomer gecontroleerd op lachgas. Wie met het middel betrapt wordt, moet het inleveren. In het uiterste geval kunnen bezoekers van het terrein worden gezet.